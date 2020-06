Ausbreitung von Covid-19 in Rheinland-Pfalz bleibt begrenzt

Mainz Trotz bundesweit neuer Infektionsherde ist die Ausbreitung von Covid-19 in Rheinland-Pfalz in dieser Woche nicht nennenswert gestiegen. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen nahm nach Daten des Gesundheitsministeriums innerhalb einer Woche um 0,9 Prozent auf 6954 (Stand Freitag 11.00 Uhr) zu.

Die meisten Neuinfektionen gibt es in der Stadt Zweibrücken mit 12 neuen Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgt der Kreis Bitburg-Prüm mit 11 Fällen. In allen anderen Städten und Kreisen ist das Infektionsgeschehen mit höchstens 6 Fällen pro 100 000 Einwohnern überschaubar. In 17 der 36 Kreise und kreisfreien Städte gab es in den vergangenen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion.