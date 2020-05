Ausbreitung der Corona-Infektionen weiter begrenzt

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist von Dienstag auf Mittwoch um 22 oder 0,3 Prozent auf 6539 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte, blieb die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie Ende Februar unverändert bei 222 (Stand 10.00 Uhr).

Die meisten Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen im Kreis Ahrweiler und in der Stadt Kaiserslautern mit jeweils 16 pro 100 000 Einwohner, gefolgt von der Stadt Mainz und dem Rhein-Pfalz-Kreis (jeweils 9). Diese Werte zur aktuellen Informationsdynamik liegen weit unter der von Bund und Ländern festgelegte Quote von 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern in der jeweils zurückliegenden Woche. Wird dieser Wert in einem Landkreis oder einer Stadt überschritten, sollen neue Beschränkungen verhängt werden.