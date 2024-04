Bildung Ausblick auf Startchancen-Programm für Brennpunkt-Schulen

200 Schulen im Land könnten von dem Vorhaben profitieren. Im kommenden Sommer soll das Programm zu Beginn des neuen Schuljahres an den Start gehen. Ziel des Vorhabens ist es, die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern vor allem beim Lesen und Schreiben sowie in der Mathematik zu stärken. Bei dem Treffen in der Anne-Frank-Realschule plus in Mainz ist auch eine Podiumsdiskussion mit Wissenschaftlern und Schulleiterinnen geplant.