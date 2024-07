Flüchtlingshilfe Aus Yacht wird Rettungsschiff - Trabert im Mittelmeer

Nach Monaten des Europawahlkampfes zieht es den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert wieder auf eine Rettungsmission ins Mittelmeer. Diesmal wird er mit der neuen Seenotrettungsorganisation Sarah - die Buchstaben stehen für Search And Rescue For All Humans, also Seenotrettung für alle Menschen - unterwegs sein.