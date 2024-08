Festnahme Aus Pfalzklinikum entwichener Straftäter gefasst

Die Bundespolizei hat in Ludwigshafen einen Mann festgenommen, der aus einer Einrichtung für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter in der Pfalz entwichen war. Der 27-Jährige war am Sonntag nach einem erlaubten Ausgang nicht mehr in das Pfalzklinikum in Klingenmünster im Landkreis Südliche Weinstraße zurückgekehrt. Wie die Bundespolizei mitteilte, fassten Beamte den Mann nach einem Hinweis im Hauptbahnhof von Ludwigshafen, als er gerade mit einem Zug aus Richtung Mainz dort angekommen war.