Kommunen Aus für große Versammlungen der AfD im „Zentrum Rheinhessen“

Die AfD kann das „Zentrum Rheinhessen“ nicht mehr für große Treffen und Versammlungen verwenden. Die Stadt Mainz untersagte die Nutzung des Gebäudes, das der Partei in Rheinland-Pfalz auch als wichtiges Schulungszentrum dient. Die Verantwortlichen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt begründeten die Maßnahme am Donnerstag mit fehlenden Genehmigungen für große Veranstaltungen. Der Vorstand des AfD-nahen Vereins Zentrum Rheinhessen kündigt an, es würden rechtliche Schritte gegen das Vorgehen der Stadt geprüft.