„Aus Erde geformt“: Mainzer Ausstellung zeigt Keramik

Mainz Erstaunliche Bezüge über Jahrtausende hinweg werden im Landesmuseum Mainz sichtbar. Gefäße aus der Steinzeit oder Eisenzeit korrespondieren mit Keramik des 20. Jahrhunderts.

Die mit spiegelfreien Vitrinen und gedeckten Farben gestaltete Schau verblüfft in mehreren Präsentationen mit Begegnungen über die Jahrtausende. Gleich am Eingang steht ein in Mainz-Finthen gefundenes Gefäß aus der Jungsteinzeit (um 5700 v. Chr.) neben einer 1975 entstandenen Vase der Keramikerin Lotte Reimers. Im Umgang mit Tonerde werden so sieben Jahrtausende in einem Blick verdichtet. „Alles aus Erde Geformte ist Keramik“, wird in der Ausstellung erklärt, die auch auf die Unterschiede zwischen Terrakotta, Steingut oder Porzellan eingeht.