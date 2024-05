Mainz Auftaktveranstaltung: Planung für das Stromnetz der Zukunft

Mehr Wärmepumpen, mehr Elektromobilität, veränderte Produktionsprozesse in der Industrie: All das wird künftig den Energiebedarf in Deutschland beeinflussen. Damit auch in Zukunft der Verbrauch an Strom und die Stromeinspeisung ins Netz zusammenpassen und die Infrastruktur mit den Lasten zurechtkommt, muss langfristig und übergreifend geplant werden.