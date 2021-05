Auftakt im Prozess gegen Held

Mainz Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bürgermeister von Oppenheim muss sich wegen Untreue, Betrugs und Bestechlichkeit verantworten. Die Verteidigung weist die Anklagepunkte entschieden zurück.

Mit gegensätzlichen Bewertungen von Grundstücksgeschäften in Oppenheim am Rhein hat am Dienstag vor dem Landgericht Mainz der Strafprozess gegen den Bundestagsabgeordneten Marcus Held (SPD) begonnen. Oberstaatsanwalt Thomas Bartsch hielt dem früheren Bürgermeister und zwei mitangeklagten Immobilienmaklern einen „gemeinsamen Tatplan“ vor: Für die Überweisung hoher Maklercourtagen sollten demnach Spenden an den SPD-Ortsverein fließen. Die Verteidiger der drei Beschuldigten wiesen alle Anklagepunkte zurück und erklärten, ihre Mandanten hätten zum Wohle der Stadt gehandelt.