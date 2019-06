Auftakt des Rheinland-Pfalz-Tags: Gespräche mit Jugendlichen

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Wolfgang Kumm/Archivbild.

Annweiler Mit Gesprächen zwischen Mitgliedern der Landesregierung und 170 Jugendlichen hat am Freitag in der südpfälzischen Kleinstadt Annweiler der diesjährige Rheinland-Pfalz-Tag begonnen. Dabei würdigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Engagement der Schülerprotestbewegung „Fridays For Future“ für wirksamen Klimaschutz: „Es ist gut und wichtig, wenn Schülerinnen und Schüler aktiv werden, weil sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen.“ Politiker müssten dies ernst nehmen, auch wenn sich die jungen Menschen nicht mehr ausschließlich in den Parteien engagierten.

„Gibt man Mädchen und Jungen die Gelegenheit zur Beteiligung, dann nehmen sie diese entschlossen wahr“, erklärte Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne). „Das zeigen all unsere Erfahrungen im Land.“ Kinder und Jugendliche seien die besten Experten in eigener Sache. Deswegen müssten junge Menschen und ihre Perspektiven viel stärker als bisher in Politik und Gesellschaft einbezogen werden. Die jungen Teilnehmer an dem „Jugendtalk“ waren aus ehrenamtlichen Jugendgruppen persönlich nach Annweiler eingeladen worden.

Vor der Begegnung mit Jugendlichen tagte das Kabinett im Hohenstaufensaal, der Stadthalle von Annweiler. Anschließend trugen sich die Regierungsmitglieder ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Gastgeber können sich in der neuen Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tags mehr als bisher mit ihren Besonderheiten in Szene setzen: Annweiler präsentiert unter anderem die Stauferburg Trifels, Naturerlebnisse im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und die regionale Gastronomie.