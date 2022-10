Geschichte : Auftakt des Kulturfestivals „Trierer Unterwelten“

Sarkophage aus dem 4. bis 5. Jahrhundert n. Chr. sind in einem antiken Gräberfeld unter der ehemaligen Kirche St. Maximin errichtet. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier Kunst und Kultur in Kellern, Katakomben und Ausgrabungen: Trier zeigt sich seit Freitagabend beim Kulturfestival „Trierer Unterwelten“ auch unterirdisch. Bis zum 19. November stehen 113 Veranstaltungen an 35 ober- und unterirdischen Schauplätzen auf dem Programm.

Dieses Jahr seien neue Schauplätze hinzu gekommen - wie die Krypta der St. Paulin-Kirche, die Friedrich-Spee-Gruft und die Keller des Hauses Fetzenreich sowie des Martinsklosters. Höhepunkt werde die „Lange Nacht der Unterwelten“ am 12. November sein, in der elf geführte Touren an 26 unterirdische Orte angeboten werden. Dort warten auf die Besucher dann Theater, Tanz, Musik, Kabarett, Verkostungen und Lichtinstallationen.