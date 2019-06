Auftakt bei „Rock am Ring“ mit Smashing Pumpkins und Tool

Besucher des Musikfestivals „Rock am Ring“. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Nürburg Bei Gewittergefahr geht heute in der Eifel der Auftakt des legendären Musikspektakels „Rock am Ring“ über die Bühne. Am späteren Abend wollen unter anderem die Alternative-Rock-Band The Smashing Pumpkins und die Metal-Band Tool den vorwiegend jungen Fans einheizen.

Die Veranstalter erwarten am Nürburgring mehr als 80 000 Besucher. Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Freitagnachmittag aufkommende Schauer und stellenweise Blitz und Donner voraus. Am Samstag soll sich das Wetter wieder beruhigen.