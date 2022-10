2. Bundesliga : Aufsteiger Kaiserslautern und Braunschweig trennen sich 1:1

Braunschweigs Nathan de Medina (l) und Kaiserslauterns Terrence Boyd kämpfen um den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa

Kaiserslautern Im Duell der Aufsteiger und früheren deutschen Meister haben sich der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga 1:1 (0:0) getrennt. Lion Lauberbach brachte die Braunschweiger am Sonntag in der 52. Minute in Führung.

Doch der FCK antwortete prompt: Boris Tomiak traf nach einer Ecke per Kopf zum Ausgleich (55.). „Das Unentschieden tut uns ein bisschen mehr weh als Braunschweig“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster. In der Tabelle bleibt Kaiserslautern mit nun 15 Punkten auf Platz sieben, Braunschweig liegt mit neun Zählern auf Relegationsplatz 16.

Bei Dauerregen und schwierigen Platzverhältnissen waren die Pfälzer vor 36.332 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion vor der Pause die überlegene Mannschaft. Glück hatte der FCK, dass den Gästen ein Tor von Anthony Ujah (18.) wegen Foulspiels aberkannt wurde.

Terrence Boyd vergab nach 63 Minuten die Siegchance für die Lauterer, als er frei stehend am überragend reagierenden Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic scheiterte. Acht Minuten später nahm Schiedsrichter Robert Schröder eine Rote Karte gegen FCK-Profi Philipp Klement nach Videobeweis zurück und zeigte dem Mittelfeldspieler nur Gelb.

„Das war ein sehr Kampf-intensives Spiel, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Ich glaube, dass wir die besseren Chancen hatten. Ich kann meiner Mannschaft bis auf die Chancenverwertung aber keinen Vorwurf machen“, resümierte Schuster.

© dpa-infocom, dpa:221002-99-979413/4

(dpa)