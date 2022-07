2. Liga : Aufsteiger Kaiserslautern punktet auch in Kiel

Kiel Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern bleibt in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Eine Woche nach dem Auftaktsieg gegen Hannover 96 erarbeitete sich der viermalige deutsche Meister am Samstag ein 2:2 (1:0)-Unentschieden bei Holstein Kiel.

Zur Halbzeit lagen die Lauterer durch ein Tor des ehemaligen Kielers Daniel Hanslik in der 33. Minute sogar verdient in Führung. Nach der Pause fielen dann aber vor 13 113 Zuschauern drei Tore in nur elf Minuten. Zunächst kamen die Gastgeber durch einen Doppelschlag des von mehreren italienischen Clubs umworbenen Fabian Reese (51./57.) zum Ausgleich und zum Führungstreffer. Doch FCK-Mittelstürmer Terrence Boyd sicherte dem prominenten Zweitliga-Rückkehrer mit seinem 2:2 in der 62. Minute noch einen Punkt.