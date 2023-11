2. Bundesliga Aufsteiger Elversberg düpiert Schalke 04

Der Anschlusstreffer von Karaman sorgte dann für Unsicherheit bei den Gästen, deren Souveränität fortan wie weggeblasen war. Schalke drückte in einem unterhaltsamen Spiel auf den Ausgleich, der jedoch nicht fallen wollte. Karaman und Henning Matriciani vergaben nach der Pause beste Möglichkeiten. So bejubelten die Saarländer am Ende den nächsten Überraschungserfolg in der Liga.