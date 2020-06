Aufsichtsratschef Wilhelm: FCK hat Investor in Aussicht

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat nach dem Antrag auf Planinsolvenz einen Investor in Aussicht. Dies sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jörg E. Wilhelm am Sonntagabend im SWR-Fernsehen. Einen Namen nannte der Wirtschaftsanwalt nicht, es sei ein deutscher, sehr fußballaffiner Interessent.

Drittligist FCK hat vergangene Woche beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, will aber den Spielbetrieb weiter aufrecht erhalten. Damit will sich der Traditionsclub, der sich seit vielen Jahren in finanzieller Schieflage befindet, sanieren. Wilhelm ist Vorsitzender der ausgegliederten Profiabteilung FCK KGaA.