Qualifizierungsprogramm Aufsicht von Brennpunktschulen soll professioneller werden

Die Schulaufsicht in rheinland-pfälzischen Brennpunktschulen wird mit einem dreijährigen Qualifizierungsprogramm unterstützt. Dabei soll es unter anderem um Themen wie die Moderation von Konflikten und die datengestützte Schulentwicklung gehen, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag in Alzey mit. Geplant seien individuelle Coachingangebote, Hospitationen und der Austausch innerhalb des Kollegenkreises sowie mit Schulaufsichten anderer Länder.