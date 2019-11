Aufs Navi verlassen: In Baustelle gelandet

Landau Eine Autofahrerin ist in Rheinland-Pfalz von ihrem Navigationsgerät mitten in eine Baustelle gelotst worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie in der Nacht zum Samstag nahe Landau unterwegs und verließ sich blind auf die Technik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa