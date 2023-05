Sozialministerium Aufruf zur Teilnahme an der Sozialwahl

In Rheinland-Pfalz sind über 1,1 Millionen wahlberechtigte Mitglieder von fünf Ersatzkassen sowie die über 1,5 Millionen Wahlberechtigten der Deutschen Rentenversicherung Bund zur Teilnahme aufgerufen, wie Staatssekretär Fedor Ruhose (SPD) am Donnerstag in Mainz mitteilte. „Es geht hier für viele Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz und in Deutschland darum, nicht nur Beiträge zu zahlen, sondern durch die Wahl auch mitzuentscheiden, was damit gemacht wird.“ Die Wahl gelte für die nächsten sechs Jahre.