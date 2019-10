Aufregung um abgegebenes Päckchen in Synagoge: Entwarnung

Ein leuchtendes Blaulicht ist auf dem Dach eines Funkstreifenwagens zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archiv.

Trier Ein in der Trierer Synagoge abgegebenes Päckchen hat am Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Lieferung sei zunächst als verdächtig eingestuft worden, weil der Absender unbekannt gewesen sei, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa