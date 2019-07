Aufräumarbeiten in Bobenheim gehen weiter: Tornado bestätigt

Das Dach eines Wohnhauses wurde von einem Tornado zerstört. Foto: Silas Stein.

Offenbach/Bobenheim am Berg Heruntergerissene Dächer und beschädigte Weinbergreben: Bei dem Unwetter, das am Freitagnachmittag in Bobenheim am Berg schwere Schäden anrichtete, handelte es sich um einen Tornado. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag bestätigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Es war ein schwacher bis mäßiger Tornado der Kategorie F1“, sagte Andreas Friedrich, der Tornadobeauftragte des DWD. Ein solcher Tornado könne Windgeschwindigkeiten von etwa 117 bis 180 Kilometern in der Stunde erreichen. Zuvor hatte bereits die Wetterseite „Tornadoliste.de“ den Sturm in dem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz als Tornado eingestuft.

Bei den anderen seit Freitag gemeldeten Fällen, etwa bei Wetzlar in Hessen, in der Nähe von Mannheim oder im brandenburgischen Kroppen, handele es sich nach DWD-Angaben lediglich um Verdachtsfälle, die nicht bestätigt wurden.

Zu Wochenbeginn waren die Aufräumarbeiten in Bobenheim am Berg noch in vollem Gange. „Im Moment sind Dachdecker in den Häusern“, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Montag. In den umliegenden Weinbergen beseitigten die Winzer in Eigenregie die Spuren des Tornados.

Insgesamt wurden elf Wohnhäuser beschädigt. Teils seien nur einige Ziegel heruntergerissen worden, in anderen Fällen fehle das ganze Dach, sagte die Sprecherin. „Bei einem Haus ist die Statik so gefährdet, dass ein Statiker prüfen muss, ob das überhaupt zu retten ist.“ Dieses sowie ein weiteres Haus seien derzeit unbewohnbar. In den Weinbergen seien einige Reihen mit Reben umgeknickt, teilweise abgerissen oder auch komplett zerstört worden. Wie hoch der Gesamtschaden sei, den der Tornado in Bobenheim am Berg hinterließ, könne im Moment nicht beziffert werden.