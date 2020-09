500 Bewohner : Corona-Fälle in zwei Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtungen

Trier Die Komplett-Quarantäne in der Asylbewerber-Erstaufnahme in Hermeskeil ist gerade ausgelaufen. Nun werden erste Corona-Fälle in zwei weiteren Aufnahmeeinrichtungen des Landes bekannt.

Nach dem Corona-Ausbruch in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Hermeskeil vor gut zwei Wochen gibt es jetzt auch erste Infektionen in zwei weiteren AfAs des Landes Rheinland-Pfalz. In der Einrichtung in Trier seien drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, in der AfA in Speyer sei es eine Person, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Freitag in Trier mit. Bei allen vier Betroffenen handele es sich um Neuankömmlinge, die standardmäßig separat untergebracht und auf Corona getestet worden waren.

Unterdessen endete in der Aufnahmeeinrichtung in Hermeskeil am Freitag um 0.00 Uhr für rund 500 Bewohner eine zweiwöchige Quarantäne wegen Corona. Das generelle Ausgehverbot sei wieder aufgehoben, teilte die ADD mit. Nur 21 Personen blieben weiter vorläufig in Quarantäne: Dabei handele sich um acht akute Fälle plus deren enge Kontaktpersonen, sagte eine Sprecherin der Behörde.

Am Donnerstag habe es noch eine medizinische Abschlussuntersuchung bei allen dortigen Bewohnern gegeben. Seit dem Corona-Ausbruch in der Einrichtung im Kreis Trier-Saarburg am 25. August wurden bislang 65 bestätigte Infektionen gezählt. Die AfA war nach ersten Corona-Fällen komplett unter Quarantäne gestellt worden.