Verkehr Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf Raststätte

Auf der Rastanlage Elztal-Nord in Kehrig im Landkreis Mayen-Koblenz hat es am Montagmorgen einen schweren Auffahrunfall mit drei beteiligten Lastwagen gegeben. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ist ein Fahrer im Führerhaus seines Lasters eingeklemmt worden. Der Mann musste den Angaben nach von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.