Auffahrunfall führt auf zwei Autobahnen zu Staus

Während einer Unfallaufnahme spiegelt das Blaulicht und der Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/Archiv.

Frankenthal Auf den Autobahnen 61 und 6 ist es am Freitag nach einem Unfall am Kreuz Frankenthal zu erheblichen Staus gekommen. Auf der A 61 war eine 23-jährige Autofahrerin in südlicher Richtung unterwegs und an einem Stauende auf das vorausfahrende Auto eines 19-Jährigen geprallt, wie die Polizei mitteilte.

