Aufbau eines Zaunes gegen die Schweinepest wird geprobt

Neuhäusel Ende 2018 bricht die von Landwirten gefürchtete Afrikanische Schweinepest in Belgien aus, nur rund 40 Kilometer entfernt von Rheinland-Pfalz. Seitdem steigert das Land sein Bemühen, das Virus fernzuhalten, etwa mit Prämien für Proben toter Wildschweine sowie dem Kauf mobiler Zäune.

Solche Abgrenzungen können bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest das betroffene Gebiet einzäunen oder beispielsweise bei Bedarf auch an der Grenze zu Belgien errichtet werden. Am (morgigen) Donnerstag wird in einem Wald bei Neuhäusel im Westerwald der Aufbau eines landeseigenen mobilen Zaunabschnitts erprobt.