Klima-Proteste Auf Straße geklebt: Kaum Einsatzkosten in Rechnung gestellt

Feuerwehr und Polizei in Rheinland-Pfalz haben für Einsätze wegen Sitzblockaden und anderer Aktionen von Klimaaktivisten bisher nur in wenigen Fällen Einsatzkosten zurückgefordert. Das geht aus einer Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz auf eine parlamentarische Anfrage der oppositionellen AfD hervor. Bislang wurden demnach 21 Personen rund 1500 Euro in Rechnung gestellt für Polizeieinsätze, in einem Fall verlangte die Mainzer Feuerwehr knapp 340 Euro.