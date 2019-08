Auf Parkbank eingeschlafen: Handy und Geldbeutel weg

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Kaiserslautern Böses Erwachen: Ein 33-Jähriger ist in Kaiserslautern unter freiem Himmel eingeschlafen und ohne Wertsachen aufgewacht. Der Mann hatte sich am Sonntagmorgen nach einer durchzechten Nacht eine Parkbank am Rathaus als Schlafplatz gesucht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

