Saarbrücken : Auf frischer Tat ertappt - Polizei fasst Einbrecher

Saarbrücken In Saarbrücken hat die Polizei einen Einbrecher festgenommen. Der 30-Jährige war am Freitagmorgen im Stadtteil Burbach in ein Haus eingebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die alarmierten Beamten stellten den Mann noch am Tatort.

