Auf der Felge unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer

Frankenstein Ein Autofahrer mit einer Reifenpanne hat sich Ärger mit der Polizei eingehandelt. Der 72-Jährige sei auf der Bundesstraße 39 bei Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) an einem Rad auf der blanken Felge unterwegs gewesen und das mit hoher Geschwindigkeit, teilten die Beamten am Donnerstag zu dem Vorfall am Dienstag mit.

Vorbeikommende Polizisten stoppten demnach den Fahrer. Dieser habe angegeben, dass ihm die Panne bewusst sei, er aber kein Ersatzrad dabei habe und auch kein Geld für einen Abschleppwagen. Die Polizisten stellten den Autoschlüssel sicher, damit der Mann nicht weiterfahren konnte. Die Schlüssel habe er sich abholen können, nachdem er mit einem Bekannten den defekten Reifen gewechselt hatte.