Auf den Rasen gerannt: Fan übernimmt Geldstrafe für den FSV

Mainz Der FSV Mainz hat einen Fan, der während einer Bundesliga-Partie auf den Rasen gelaufen war, zur Kasse gebeten. Der Mann bezahlte nach Clubangaben vom Freitag 3000 Euro, man habe sich mit ihm geeinigt.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte die Mainzer zu einer Geldstrafe in dieser Höhe verurteilt. Der Anhänger war in der 45. Minute des Spiels zwischen den Rheinhessen gegen Borussia Mönchengladbach am 9. März auf den Platz gerannt. Der FSV trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf Gladbach.