Auenbereich in Mainz-Laubenheim durch Dieselöl verschmutzt

Mainz Durch ausgelaufenes Dieselöl sind Teile des renaturierten Auenbereichs am Rheinufer in Mainz-Laubenheim schwer verschmutzt und teilweise zerstört worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Unbekannte am Wochenende einen Radlader entwendet und für eine Fahrt durch den Auenbereich benutzt.



