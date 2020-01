Auch Wissing will aktuelle Düngeverordnung ablehnen

Volker Wissing (FDP), Landwirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Nach Bayern will auch Rheinland-Pfalz die Düngeverordnung in seiner jetzigen Form im Bundesrat ablehnen. Sie sei nicht praxistauglich, kritisierte der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) nach einer Mitteilung am Dienstag beim Pfälzer Weinbautag in Neustadt/Weinstraße.

Die Bundesregierung gefährde damit die Existenz der Bauern. Es fehle an Planungssicherheit, kein Landwirt wisse, wie er im Frühjahr düngen solle.

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber von der CSU hatte die Düngeverordnung jüngst als „größtes Bauchwehthema“ bezeichnet und Gegenwehr im Bundesrat angekündigt. Dort soll die Verordnung im April verabschiedet werden. Sie sieht unter anderem eine Verschärfung der Düngeregeln zum Schutz des Grundwassers vor.