Auch Rehlinger will bundesweiten Impfgipfel

Saarbrücken Auch Saarlands stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) unterstützt die Einberufung eines bundesweiten Impfgipfels. Dies sei wichtig, damit das Impfen „endlich mehr Fahrt aufnimmt und der Bundesgesundheitsminister (Jens Spahn/CDU) für Klarheit und Planungssicherheit für die Länder sorgt“, teilte Rehlinger am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Am Donnerstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche - in Deutschland erstmals seit Ende Oktober laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 100. Spahn zeigte sich offen für einen sogenannten Impfgipfel. Inhaltlich müsse es darum gehen, wie das weitere Vorgehen gegen die Pandemie aussehen kann.