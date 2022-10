Landtag : Auch nach Minister-Rücktritt weiter spannende Tage in Mainz

Auch nach Minister-Rücktritt weiter spannende Tage in Mainz

Boris Pistorius (l), Innenminister in Niedersachsen, und Roger Lewentz, Innenminister in Rheinland-Pfalz im Bundesrat. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Mainz In ruhiges Fahrwasser wird die Landespolitik auch nach dem Aus von Lewentz nicht geraten. Ministerpräsidentin Dreyer muss eine wichtige Personalentscheidung treffen, zudem will die CDU die Regierungschefin schärfer ins Visier nehmen.

Auch nach dem Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz (SPD) dürfte es in der rheinland-pfälzischen Landespolitik in den nächsten Tagen und Wochen nicht ruhiger werden. Der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf kündigte bereits an, dass die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Untersuchungsausschuss des Landtags noch intensiver werde. Es gehe nun darum, aufzuklären, wo die Verantwortung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) liege. Die CDU behalte sich vor, Dreyer erneut vor den Untersuchungsausschuss zu laden.