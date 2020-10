Auch Mainz und Trier sagen Weihnachtsmärkte ab

Michael Ebling, Oberbürgermeister von Mainz. Foto: Alexander Heimann/Stadt Mainz/dpa/Archivbild

Mainz/Trier Entspanntes Glühweintrinken an weihnachtlich geschmückten Buden wird es dieses Jahr auch in Mainz oder Trier nicht geben. Wegen Corona haben auch diese Städte jetzt ihre Weihnachtsmärkte gestrichen.

Nach einer ganzen Reihe anderer rheinland-pfälzischer Städte haben jetzt auch Mainz und Trier ihre Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „Angesichts der hohen Inzidenzzahl in der Landeshauptstadt können wir eine Eröffnung des Weihnachtsmarktes nicht ruhigen Gewissens verantworten“, teilte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Freitag in Mainz mit. Die Absage sei unumgänglich, auch die Schausteller bräuchten Planungssicherheit, betonte Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU). OB Ebling ergänzte: „Dass wir alle dies sehr schweren Herzens tun, muss nicht gesondert betont werden.“

Zuletzt war in Mainz noch ein auseinandergezogener, auf die gesamte Innenstadt verteilter Markt in Betracht gezogen worden. Zwei Sprecher der Schausteller sagten nach der Absage einer Mitteilung zufolge: „Die Entscheidung stimmt uns als Schausteller in der aktuellen Situation natürlich traurig, aber wir tragen diesen Beschluss mit Blick auf das aktuelle Geschehen voll und ganz mit.“

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Weihnachtsmarkt bedauerte die Entscheidung, zeigte aber nach Angaben der Stadt Trier großes Verständnis. Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) sagte: „Wir haben mit guten Hygienekonzepten alles getan, um Weihnachtsmärkte unter Pandemiebedingungen möglich zu machen.“ Angesichts der derzeit hohen Fallzahlen stehe man aber voll hinter den Bund-Länder-Beschlüssen zur Kontaktreduzierung.