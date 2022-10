Ringen : Auch Kudla beendet internationale Ringer-Karriere

Stuttgart Nach den zurückgetretenen Frank Stäbler und Aline Rotter-Focken verliert das deutsche Ringer-Team den nächsten Vorzeigeathleten. In der Liga kämpft Denis Kudla für seinen Heimatclub aber noch weiter.

Der deutsche Top-Ringer Denis Kudla beendet zum kommenden Jahr seine internationale Karriere. „Die Entscheidung fällt mir nicht leicht“, sagte der 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Aber ich habe nach reiflicher Überlegung festgestellt, dass das Feuer in mir nicht mehr so brennt, wie es sollte.“ Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) verliert nach Aline Rotter-Focken und Frank Stäbler, die ihre Laufbahnen bereits beendet haben, damit den nächsten Vorzeigeathleten.