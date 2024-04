Fußball Auch Karlsruhes Brosinski beendet seine Laufbahn

Daniel Brosinski wird seine Laufbahn als Profi-Fußballer nach dieser Saison beenden. Der 35-Jährige verkündete am Donnerstag als bereits dritter Routinier des Zweitligisten Karlsruher SC nach Ex-Nationalspieler Lars Stindl und Kapitän Jerôme Gondorf sein Karriere-Ende. „Es ist eine Entscheidung, die mir alles andere als leichtgefallen ist. Aber ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt“, sagte Brosinski. „Und wer weiß, vielleicht wird der Fußball auch in Zukunft noch eine Rolle in meinem Leben spielen. Aber jetzt ist Zeit für neue Herausforderungen, Zeit, Neues zu lernen und zu entdecken.“