3. Liga : Auch Julius Biada fällt beim 1. FC Saarbrücken länger aus

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat in Julius Biada einen weiteren Ausfall zu verkraften. Der offensive Mittelfeldspieler hat sich beim Spiel am Wochenende in Dresden einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 29-Jährige falle damit wahrscheinlich bis zur Winterpause aus. Biada hatte sich gerade erst nach einer längeren Verletzungspause in die Stammelf zurückgekämpft.

Derweil wurde Torjäger Sebastian Jacob nach seinem Kreuzbandriss operiert. „Die OP ist optimal verlaufen. Bei entsprechendem Heilungsprozess und konsequenter Reha wird Sebastian seine Profikarriere fortsetzen können“, sagte Mannschaftsarzt Markus Pahl in einer Clubmitteilung.

© dpa-infocom, dpa:221024-99-245556/2

(dpa)