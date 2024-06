Krankheiten Auch in Mainz und Umgebung Kampf gegen Schweinepest

Der erstmalige Nachweis der Afrikanischen Schweinepest bei einem toten Wildschwein in Hessen hat auch für die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen Folgen. Dort wurden per Allgemeinverfügung unter anderem ein Jagdverbot verhängt und strenge Hygienevorschriften für Schweinehalter erlassen, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. So dürfen keine Schweine in das betroffene Gebiet gebracht oder aus dem betroffenen Gebiet herausgebracht werden.