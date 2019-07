Auch Bistümer im Land verlieren weiter Mitglieder

Sonne und Kreuz. Foto: Marcus Brandt/Archivbild.

Bonn Der Mitgliederschwund bei der katholischen Kirche hält auch in Rheinland-Pfalz an. Nach den neuen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz lebten im Jahr 2018 rund 1,65 Millionen Katholiken in dem Bundesland.

Ein Jahr davor hatte die katholische Kirche in Rheinland-Pfalz noch etwa 1,67 Millionen Mitglieder gezählt. Die Zahl der Gläubigen sinkt sei Jahren, unter anderem wegen der Bevölkerungsentwicklung, aber auch wegen Kirchenaustritten.