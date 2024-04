Femizid Attackiert: Prozess wegen versuchten Mordes begonnen

So soll der Mann aus Ludwigshafen während einer Autofahrt der Frau, die sich von ihm trennen wollte, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr Haare ausgerissen haben. Zudem fuhr er laut Anklage mit der Maximalgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde in ein anderes Fahrzeug - alle Beteiligten überlebten. Nach dem Unfall soll er demnach die Frau erneut angegriffen und auf sie eingetreten haben. Im August 2023 soll er die Frau auch in deren Wohnung in Mannheim (Baden-Württemberg) attackiert haben.