Attacken mit Erpresser-Software auch in Rheinland-Pfalz

Mainz Wenn Angreifer Daten verschlüsseln, kann die ganze Produktion einer Firma stillgelegt werden. Schädlicher Code dringt oft über Mails ein. Davor sind auch Behörden nicht gefeit.

Die Einfallstore für Schad-Software sind tückisch: Täuschend echt aussehende Bewerbungen oder scheinbare Anschreiben einer Behörde können Code enthalten, der Daten verschlüsselt oder Kriminellen die vollständige Kontrolle über das IT-System öffnet. In den vergangenen Wochen häuften sich Meldungen zu Attacken und Bedrohungen aus dem Netz, unter anderem aus hessischen Kommunen.

Zunehmende Beachtung findet dabei die sogenannte Ransomware - der englische Begriff Ransom steht für das Lösegeld, das oft für die Freigabe von Daten verlangt wird, die von den Angreifern verschlüsselt wird. Solche Erpresser-Programme stellen nach Auskunft des Landesamts für Daten und Information (LDI) in Mainz eine große Bedrohung dar. Auch in rheinland-pfälzischen Behörden „kam es zu mehreren Vorfällen“, heißt es beim LDI, dessen Experten im Leitstand rund um die Uhr die Sicherheit aller Computersysteme von Ministerien und Landesbehörden in Rheinland-Pfalz überwachen.