Landgericht Mainz Attacke mit Mistgabel: Prozessauftakt

Nach einem Streit mit einem Nachbarn soll ein 32-Jähriger in Bingen-Büdesheim einen Mann mit einem Messer tödlich und einen anderen Kontrahenten schwer verletzt haben. Die Tat geschah im Oktober vergangenen Jahres, am Dienstag hat nun der Prozess am Landgericht Mainz begonnen. Es blieb zunächst bei der Verlesung der Anklage. Der Verteidiger des angeklagten 32-Jährigen erklärte, sein Mandant werde sich zumindest derzeit nicht zu den Vorwürfen einlassen, auch Angaben zu seiner Person werde es nicht geben. Der Mann werde zudem nicht mit der im Prozess anwesenden psychiatrischen Gutachterin sprechen.