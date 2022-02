Sicherheitskontrollen nach Rost : Atomkraftwerk Cattenom wird teilweise heruntergefahren

Das Atomkraftwerk in Cattenom wird in Teilen abgeschaltet – für drei Monate. Grund sollen Sicherheitskontrollen sein. Es ist nicht das erste Mal.

In Cattenom wird in den kommenden drei Monaten Block drei des Atomkraftwerkes abgeschaltet. Das hat Betreiber EDF dem SR bestätigt. Betroffen sollen davon auch die Kraftwerke in Bugey und Flamanville sein.