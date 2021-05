Schnelltests, Ausgangssperren & Co. : Diese Corona-Regeln gelten für Gastronomie und Shopping in Luxemburg

Brauche ich einen negativen Corons-Test, um im Großherzogtum ins Café zu gehen und um wieviel Uhr beginnt die Ausgangssperre? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Hotel- und Gastgewerbe: In Luxemburg dürfen Restaurants Gäste am Tisch bewirten. In der Außengastronomie besteht keine Testpflicht. Wer drinnen essen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen (PCR weniger als 72 Stunden, Schnelltest weniger als 24 Stunden). Die Testpflicht gilt zurzeit auch für Vollgeimpfte und Genesene. Allerdings könnte sich das ab Mitte Juni mit der Einführung eines „Gesundheitspasses“ ändern. An einem Tisch dürfen maximal vier Personen sitzen. Bei Menschen aus dem selben Haushalt sind auch mehr erlaubt. Wer aufsteht, zum Beispiel um zur Toilette zu gehen, muss eine Maske tragen. Die Restaurants und Cafés schließen um 22 Uhr. Die Hotels sind geöffnet, in den hoteleigenen Bars und Restaurants gelten die gleichen Regeln wie in der übrigen Gastronomie.