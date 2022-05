Raumfahrt : Astronaut Reiter: Maurer erwartet anstrengende Rückreise

Berlin Der deutsche Astronaut Matthias Maurer muss sich beim Rückflug von der Internationalen Raumstation ISS nach fast sechs Monaten im All auf eine anstrengende Reise einstellen. „Wenn die Raumkapsel die Wasseroberfläche berührt, wird die Crew sehr eindeutig spüren, dass sie wieder auf der Erde ist“, sagte der Astronaut Thomas Reiter (63) der Deutschen Presse-Agentur.

Man spüre nach einem halben Jahr in der Schwerelosigkeit jede kleine Bewegung. „Man ist schon überrascht, wie schwer sich Arme und Beine plötzlich anfühlen.“ Die „Crew Dragon“-Kapsel des US-Unternehmens SpaceX mit Maurer und drei weiteren Rückkehrern hatte am Donnerstagmorgen von der ISS abgedockt und soll am Freitagmorgen deutscher Zeit vor der US-Küste landen.