Astronaut Maurer wechselt im All Hose einmal pro Monat

Houston Astronaut Matthias Maurer (51) muss seine Kleidungsstücke im All länger tragen. „Für meine sechsmonatige Mission habe ich sechs Hosen dabei, also eine pro Monat“, sagte Maurer der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Unterwäsche wechsele er alle drei Tage. Und ein T-Shirt ziehe er eine Woche lang an - plus dann in der Folgewoche noch zum Sport. Man müsse schon aufpassen, dass man sich nicht schmutzig mache. „Denn an Bord der ISS haben wir keine Möglichkeit, unsere Wäsche zu waschen.“