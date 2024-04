Leute Astronaut Maurer hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt

„Der Körper altert 30-mal schneller im All, wenn man nichts dagegen tut. Bei 6 Monaten im All würde man 15 Jahre älter werden, was den Abbau von Muskeln und Knochen angeht“, erklärte Maurer. „Das will man natürlich nicht.“ Erkenntnisse von dort ließen sich zugleich oft auf die Erde übertragen - etwa bei der Frage, wie Menschen, die lange im Bett gelegen haben, wieder fit werden können.