Astrazeneca-Impfungen im Saarland gehen weiter

Saarbrücken Die Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca werden im Saarland wieder aufgenommen. Zur Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur, den Impfstoff trotz möglicher Nebenwirkungen in seltenen Fällen als wirksam und sicher einzustufen, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Donnerstagabend: „Es war richtig, den wenigen Verdachtsfällen nachzugehen.

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger steht an erster Stelle.“ Nun könnten die Impfungen im Modellprojekt der Hausarztpraxen sowie in den Krankenhäusern fortgesetzt werden.

Experten der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hatten den bereits zugelassenen Astrazeneca-Impfstoff erneut auf den Prüfstand gestellt, nachdem in einigen europäischen Ländern Auffälligkeiten bekannt geworden waren. Die EMA bekräftigte letztlich ihre Einschätzung zur Sicherheit des Impfstoffes. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt, so die Behörde. Nach dem Votum der EMA und Beratungen mit den Ländern nannte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als Ziel, dass am Freitag wieder mit dem Spritzen des Wirkstoffs begonnen werden könne.