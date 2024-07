Tiere Asiatische Hornisse und Großkrebs: Invasive Arten nehmen zu

Nilgänse am Badesee, Asiatische Hornissen hoch oben in der Baumkrone oder Ochsenfrösche im Teich: Diese invasiven Arten gehören in Rheinland-Pfalz zu den am stärksten verbreiteten. Sie nerven nicht nur wie Nilgänse auf Wiesen beim Picknicken oder Baden, sondern machen auch Landwirten, Imkern und Naturschützern Sorgen. Dazu gehören auch verschiedene Großkrebse, die wegen ihrer Gefräßigkeit und der Übertragung der Krebspest gefürchtet sind.